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Левски излиза срещу Етър във втората си контрола

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Спорт
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Двубоят започва в 18:30 часа

Левски тренировка
Снимка: Startphoto.bg

Българският шампион Левски ще изиграе във вторник, 23 юни, втората си контрола по време на летния подготвителен лагер срещу втородивизионния Етър Велико Търново.

„Сините“ стартираха подготовката си с категоричен успех с 4:0 срещу третодивизионния Академик Свищов, а до края на лагера им предстои още един сблъсък – срещу Ботев Враца на 27 юни (събота). Последната проверка на столичани ще бъде на стадион „Георги Аспарухов“ срещу сръбския Радник (Сурдулица) и ще се играе на 30 юни (вторник).

След това в Левски ще се фокусират върху първото си препятствие в Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу босненския Борац Баня Лука в първия кръг на квалификациите, като „сините“ първо са гости на 7 юли, преди да приемат съперника на „Герена“ в реванша седмица по-късно.

До този момент шампионите се подсилиха с три нови попълнения в лицето на фланговия нападател Рейналдо, левия халф-бек Давид Кусо и дясното крило Адриан Райчев.

За отбора на Етър това ще бъде първа проверка от серията с класни съперници. На 26 юни (петък) „болярите“ гостуват на Лудогорец в Разград, на 4 юли играят с Ботев в Пловдив, а на 11 юли - с Черноморец Бургас. Последната проверка за тима на Иван Иванов е на 18 юли срещу Янтра Габрово на стадион „Ивайло“.

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#Етър Велико Търново

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