Левски излиза срещу Етър във втората си контрола

Българският шампион Левски ще изиграе във вторник, 23 юни, втората си контрола по време на летния подготвителен лагер срещу втородивизионния Етър Велико Търново.

„Сините“ стартираха подготовката си с категоричен успех с 4:0 срещу третодивизионния Академик Свищов, а до края на лагера им предстои още един сблъсък – срещу Ботев Враца на 27 юни (събота). Последната проверка на столичани ще бъде на стадион „Георги Аспарухов“ срещу сръбския Радник (Сурдулица) и ще се играе на 30 юни (вторник).

След това в Левски ще се фокусират върху първото си препятствие в Шампионската лига. Тимът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу босненския Борац Баня Лука в първия кръг на квалификациите, като „сините“ първо са гости на 7 юли, преди да приемат съперника на „Герена“ в реванша седмица по-късно.

До този момент шампионите се подсилиха с три нови попълнения в лицето на фланговия нападател Рейналдо, левия халф-бек Давид Кусо и дясното крило Адриан Райчев.

За отбора на Етър това ще бъде първа проверка от серията с класни съперници. На 26 юни (петък) „болярите“ гостуват на Лудогорец в Разград, на 4 юли играят с Ботев в Пловдив, а на 11 юли - с Черноморец Бургас. Последната проверка за тима на Иван Иванов е на 18 юли срещу Янтра Габрово на стадион „Ивайло“.