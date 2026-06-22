Завърши първото издание на Yaneva Gold Summer Camp

11 момичета от различни градове на страната се включиха в първото издание на Yaneva Gold Summer Camp, организиран в Пловдив от състезателката на националния отбор по футбол за жени Александра Янева.

В продължение на седмица участниците в лагера имаха възможността да подобрят футболните си умения чрез разнообразни методи на работа.

“Основната ми цел при създаването на този лагер беше да дам на децата възможността да се докоснат до професионалната среда, в която аз самата живея и работя като спортист. Постарах се да им осигуря всичко, което смятам за важно в развитието на един млад футболист – дисциплина, качествени тренировки и внимание към всеки детайл”, каза Александра Янева.

В течение на лагера младите таланти имаха възможността да проведат занимания с Евдокия Попадинова, Николета Бойчева и Лора Петрова. Трите футболистки от националния отбор на България дадоха своите ценни съвети на младите момичета. Част от тренировките бяха водени от Димитър Кидиков, който има опит от работата си в английските Кристъл Палас и Бристол Сити. Участниците в кампа проведоха и дискусии със спортния психолог Илиана Димитрова. Седмицата завърши с приятелски двубой срещу пловдивския Пълдин, в който всички имаха възможността да демонстрират усвоените умения.

“За мен най-важното беше всяко дете да си тръгне не само като по-добър футболист, но и като по-уверен, по-дисциплиниран и по-мотивиран човек. Целта на Yaneva Goal Summer Camp е децата да научават нови неща, да откриват върху какво имат нужда да работят и да разберат, че развитието идва чрез постоянство, труд и любов към играта”, заяви Александра Янева.

В момента Янева е състезателка на израелския Макаби Хадера. Преди това тя облича екипите на тимове в Италия, Гърция, Малта и Швейцария. У нас талантливата млада футболистка е играла за отборите на Пълдин, Енко и НСА.