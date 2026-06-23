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Станимир Стоилов отказа на Фенербахче

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Спорт
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Наставникът на Гьозтепе отхвърлил оферта от "фенерите"

станимир стоилов гьозтепе отново без победа турция
Снимка: БТА

Станимир Стоилов е имал оферта от гранда Фенербахче, но я е отхвърлил, съобщиха турски медии. Българският специалист е начело на Гьозтепе и вече два поредни сезона постигна сериозни резултати.

Предложението е дошло от президента на Фенербахче- Азиз Йълдъръм. Стоилов обаче е предпочел да остане начело на Гьозтепе, като е изтъкнал дългосрочните си планове с клуба от Измир.

Българинът вече работи по настоящата селекция на своя настоящ тим. В Гьозтепе вече бяха привлечени 22-годишният ирландски нападател Синклер Армстронг от Брисотл Сити, както и бразилският офанзивен футболист Андре Енрике от Гремио Порто Алегре.

Лятната подготовка на Гьозтепе ще стартира в началото на следващия месец. „Жълто-червеният“ отбор ще се събере в базата „Урла-Аднан Сувари“ на 1 юли. Под ръководството на старши треньора Станимир Стоилов, първият етап от тренировъчния лагер ще оцени физическото състояние на играчите и представянето им в предсезонната подготовка. След тренировките в Урла, отборът от Измир ще пътува до чужбина за тренировъчен лагер и отново е избрана Словения. От 8-и юли те ще се преместят до езерото Блед в Словения, като контролните срещи ще станат ясни допълнително.

#ФК Гьозтепе #ФК Фенербахче #Станимир Стоилов

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