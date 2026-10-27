Левски изпусна първото място след равенство с Арда в Кърджали

Арда и Левски завършиха наравно 1:1 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Арена Арда“ в Кърджали. Преслав Бачев откри резултата за домакините в 23-ата минута, а Алекс Сентейес възстанови равенството в 62-ата минута с дебютното си попадение за столичани.

С равенството Левски събра 29 точки от 11 изиграни срещи и остана на второ място в класирането, на една зад лидера ЦСКА, който има мач повече. Арда заема шестата позиция с 18 точки от 12 двубоя.

Старши треньорът на гостите Хулио Веласкес направи няколко промени в стартовия състав след победата с 2:1 над Виктория Пилзен в Лига Европа. На вратата започна Огнян Владимиров, а сред титулярите бяха още Оливер Камдем, Никола Серафимов, Алекс Сентейес и Армстронг Око-Флекс.

Наставникът на Арда Александър Тунчев също предприе промени в състава си, като заложи на Преслав Бачев на върха на атаката, подпомаган от Бирсент Карагарен, Станислав Иванов и Светослав Ковачев.

Домакините започнаха по-активно и още във втората минута бяха близо до откриване на резултата. След атака на Станислав Иванов и последвало разбъркване пред наказателното поле топката достигна до Бирсент Карагарен. Опитният футболист отправи силен удар без подготовка, който срещна напречната греда на Огнян Владимиров. При добавката Карагарен отново опита да се разпише, но изпрати топката във външната страна на мрежата.

Левски отговори в деветата минута, когато Мазир Сула изведе Рейналдо по левия фланг. Бразилецът преодоля Виктор Попов, навлезе в наказателното поле и стреля по земя, но право в ръцете на Анатолий Господинов.

В 19-ата минута гостите организираха заучено изпълнение на пряк свободен удар. Сержиньо подаде към Алекс Сентейес, който центрира към Армстронг Око-Флекс. Крилото опита удар с глава от трудна позиция, но Господинов улови без затруднения.

Минута по-късно Арда създаде нова възможност. Карагарен изведе Димитър Велковски в наказателното поле, а след неговото центриране Светослав Ковачев стреля от около 15 метра, но топката премина над напречната греда.

По-добрата игра на домакините даде резултат в 23-ата минута. Вячеслав Велев намери с едно докосване Димитър Велковски, който напредна по левия фланг и навлезе в наказателното поле. Защитникът отправи остро подаване успоредно на голлинията, а Преслав Бачев изпревари Никола Серафимов и от непосредствена близост изпрати топката в мрежата на бившия си клуб за 1:0.

След попадението Левски опита да поеме инициативата, но изпитваше затруднения при изграждането на атаките си. Столичани владееха повече топката, без да създават сериозни положения пред Анатолий Господинов.

Арда от своя страна продължи да разчита на бързи нападения и извеждащи подавания зад защитата на гостите. Тимът на Александър Тунчев успя да запази преднината си до почивката.

Второто полувреме започна при сходна картина. Левски задържаше по-продължително топката, но трудно намираше свободни пространства в добре организираната защита на домакините. До изтичането на първия четвърт час след подновяването на играта гостите не успяха да отправят опасен удар към вратата.

В 62-ата минута обаче "сините“ стигнаха до изравняване. Армстронг Око-Флекс центрира отляво към Мазир Сула, а след намесата на защитник на Арда топката попадна в зоната на Алекс Сентейес. Испанецът се възползва от свободното пространство и с мощен диагонален удар с левия крак преодоля Анатолий Господинов за 1:1.

Това беше първото попадение на Сентейес с екипа на Левски.

След изравнителния гол Хулио Веласкес предприе промени в състава си. В игра се появиха Майкон, Евертон Бала и Алдаир Невеш, а по-късно участие взеха още Мустафа Сангаре и Хуан Переа.

В 68-ата минута Мазир Сула опита опасен изстрел от дистанция след комбинация със Сентейес, но топката премина покрай дясната греда на Господинов.

В следващите минути Левски опита да увеличи натиска си чрез центрирания и статични положения. Защитата на Арда обаче се справяше с подаванията в наказателното поле и не позволи на гостите да създадат чисто голово положение.

В 84-ата минута резервата Хуан Переа овладя отбита топка пред наказателното поле и отправи силен удар с десния крак, който премина над вратата.

В заключителните минути домакините също потърсиха възможност да стигнат до победата. В 90-ата минута се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на Левски. След центриране отдясно Антонио Вутов падна при единоборство с Кристиан Димитров и поиска дузпа за задържане, но главният съдия Геро Писков прецени, че няма основание да отсъди нарушение.

В добавеното време гостите получиха още една възможност след ъглов удар, изпълнен от Сержиньо, но Мустафа Сангаре беше надигран във въздуха и не успя да отправи удар към вратата.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и двата отбора си поделиха по една точка.