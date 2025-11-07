БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

Левски мести мобилния си магазин на стадион "Васил Левски" за Вечното дерби

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Хебър – Левски
Снимка: Startphoto.bg
Мобилният магазин на ПФК Левски ще бъде отворен покрай стадион "Васил Левски" преди, по време и след предстоящия мач от 15-ия кръг на българското първенство по футбол срещу ЦСКА, съобщават от клуба. Той ще разполага с всички артикули, които могат да бъдат намерени и във феншопа на "Георги Аспарухов".

"Официалният магазин на Левски се пренася на стадион "Васил Левски"!", съобщават от клуба.

"За ваше удобство в часовете преди и след мача с "ЦСКА - София" на паркинга пред сектор "А" на Националния стадион ще ви очаква пълният асортимент от стока, който можете да намерите и в официалния магазин на стадион "Георги Аспарухов", пишат още "сините".

#ПФК Левски София #Вечното дерби

