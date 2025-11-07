Левски мести мобилния си магазин на стадион "Васил Левски" за Вечното дерби

Мобилният магазин на ПФК Левски ще бъде отворен покрай стадион "Васил Левски" преди, по време и след предстоящия мач от 15-ия кръг на българското първенство по футбол срещу ЦСКА, съобщават от клуба. Той ще разполага с всички артикули, които могат да бъдат намерени и във феншопа на "Георги Аспарухов".

"Официалният магазин на Левски се пренася на стадион "Васил Левски"!", съобщават от клуба.

"За ваше удобство в часовете преди и след мача с "ЦСКА - София" на паркинга пред сектор "А" на Националния стадион ще ви очаква пълният асортимент от стока, който можете да намерите и в официалния магазин на стадион "Георги Аспарухов", пишат още "сините".