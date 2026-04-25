Левски обърна ЦСКА и е на крачка от титлата

Левски победи ЦСКА София с 3:1 във Вечното дерби на Национален стадион Васил Левски. „Сините“ вече са лидери със 73 точки и при победа в следващия кръг могат официално да станат шампиони. Мачът започна трудно за Левски, след като ЦСКА поведе още в 11-ата минута след грешка в защитата и гол на Йоанис Питас.

След това обаче Левски вдигна оборотите и обърна резултата още преди почивката. Първо Евертон Бала изравни за 1:1, а в добавеното време Акрам Бурас вкара красиво попадение за 2:1.

През втората част ЦСКА опита натиск, но Левски беше по-опасният отбор. В 80-ата минута Мазир Сула сложи точка на спора за крайното 3:1.

На трибуните присъства и новият мажоритарен собственик на Левски Атанас Бостанджиев, който наблюдава победния обрат.

За феновете на Левски мечтата за титлата вече е съвсем близо. А за ЦСКА остава битката за Купата на България и място в челото.