Левски почете паметта на легендата си Борислав Михайлов

Ръководството, администрацията и представителният отбор на Левски се преклониха пред паметта на Борислав Михайлов. Легендарният вратар почина на 31 март, а "сините" го почетоха днес, тъй като ще пътуват за Монтана по време на преклонението в храм "Света София".

Борислав Михайлов е легенда на Левски. Той е трикратен шампион и има 243 мача за клуба, а на "Герена" в продължение на дълги години играха неговият баща Бисер Михайлов и неговият син Николай Михайлов. Михайлов е отличен като най-добър футболист на България през 1986 след златен дубъл със "сините".

"Ръководството, администрацията и представителният отбор на ПФК Левски се преклони пред паметта на великия Борислав Михайлов. Това се случи пред специалния траурен кът пред клубния музей, тъй като по време на поклонението пред легендарния страж тимът ще бъде ангажиран с пътуване до Добрич за гостуването на Добруджа. Големият Борислав Михайлов си отиде от този свят на 31 март. Опелото е утре, 4 април, от 13:30 часа в храм "Света София". Поклон пред светлата му памет", написаха "сините" в социалните мрежи.