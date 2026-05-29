Левски получи зелена светлина за следващия етап от новия стадион

Левски направи важна крачка към изграждането на новия си стадион, след като Столична община издаде виза за проектиране на бъдещото съоръжение. Документът, публикуван от Направление „Архитектура и градоустройство“, определя параметрите за изграждането на стадиона, както и прилежащата инфраструктура и обслужващи зони.

Процедурата е придвижена в сравнително кратки срокове, което показва, че към момента няма административни пречки пред реализацията на проекта. Издаването на визата обаче не означава незабавно начало на строителните дейности.

Предстои изготвяне на инвестиционни проекти, съгласуването им с компетентните институции и получаването на разрешение за строеж. Едва след тези стъпки може да започне същинската реконструкция на стадион "Георги Аспарухов“.

Модернизацията на "Герена“ е сред основните приоритети на ръководството на клуба, като целта е новото съоръжение да отговаря на съвременните европейски стандарти и да бъде домакин на международни срещи и големи спортни събития.