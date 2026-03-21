начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Левски посреща Черно море на „Герена"

Черно море Левски
С три мача продължава 27-ият кръг в Първа лига. От 12:30 часа Септември е домакин на Арда. В 15 започва срещата между ЦСКА 1948 и Локомотив София, а от 17:30 Левски посреща Черно море на „Герена“.

„Сините“ са лидери в таблицата с шест точки пред втория Лудогорец и нямат право на грешка на собствен терен срещу коварния тим на Илиан Илиев. Възпитаниците на Хулио Веласкес не блестят особено в последните си двубои, но ги взеха с изключение на загубата от Лудогорец в Разград – Локомотив София (4:3), Локомотив Пловдив и Берое (по 1:0).

Черно море започна лошо пролетния дял, но след пет поредни мача без победа, но възроди шансовете си за топ 4 с два последователни успеха над Септември и Монтана съответно с 3:0 и 1:0. „Моряците“ са на три точки от четвъртия ЦСКА преди кръга и със сигурност ще се хвърлят здраво в битката срещу лидера в първенството.

Преди това един от намиращите се отбори в четворката – ЦСКА 1948, приема Локомотив София в Бистрица. Очакванията са за много интригуващ двубой с изравнени шансове. ЦСКА 1948 на Александър Александров е в серия от четири поредни мача без победа – едно равенство у дома с Ботев Пд и три успеха навън. Локо София на Станислав Генчев пък продължава борбата за топ 8 и в отложения си мач със Септември по-рано през седмицата беше категоричен – 3:0 в „Надежда“.

Септември и Арда се срещат в Драгалевци от 12:30 часа. Домакините се местят от Националния стадион и продължават битката за оцеляване. След победата над ЦСКА с 2:0 тимът на Христо Арангелов е в лоша серия – четири поредни поражения без вкаран гол. Арда е с една загуба в последните си седем срещи във всички турнири, но тя дойде при визита – на Ботев Враца с 0:1.

Програма на мачовете от 27-ия кръг в Първа лига през уикенда:

Събота, 21 март:

12:30, Септември – Арда

15:00, ЦСКА 1948 – Локомотив София

17:30, Левски – Черно море

Неделя, 22 март:

12:30, Монтана – Берое

15:00, ЦСКА – Добруджа

17:30, Ботев Враца – Локомотив Пловдив

#Първа лига 2025/2026

Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Илия Груев: Ако продължавам така, вероятно ме очакват още по-хубави неща
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на...
