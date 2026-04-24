Левски с нов собственик: кой е Атанас Бостанджиев?

Левски София има нов собственик. Това е Атанас Бостанджиев, който беше представен на извънредна пресконференция на клуба.

Новината съобщи Наско Сираков. Той остава президент на клуба, но вече няма да бъде мажоритарен собственик.

Новият собственик развива бизнес чрез инвестиционен фонд. Сред инвестициите на фонда има участие в петролна рафинерия в Ангола. Атанас Бостанджиев е роден в Бургас и има образование и професионален опит в България и САЩ.

За феновете на Левски София сега големият въпрос е какво ще донесе новата ера за отбора – повече стабилност, инвестиции и успехи на терена.