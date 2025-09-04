Левски също поиска промяна на началния час на отложения мач с Ботев Пд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мачът от шестия кръг на Първа лига трябваше да се играе по програма на 24 август, но беше отложен заради участието на Левски в плейофите на турнира Лига на конференциите на УЕФА.

ПФК Левски София
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

От Левски поискаха промяна на началния час на отложения мач от футболното първенство срещу Ботев (Пловдив), съобщиха от клуба. Двубоят е насрочен за 30 септември, вторник, от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев".

"Разбираме, че този мач ще трябва да се изиграе в работен ден и в средата на седмицата, но сме предприели действия в посока промяна на часа. Макар да разбираме аргументите на телевизионния оператор, вярваме, че мач с подобен заряд заслужава подходящо времево позициониране от гледна точка на публиката. Напомняме, че е от съществено значение всички страни да осъзнаят, че футболът съществува най-вече заради своите фенове", написаха от управата на "сините".

От Ботев по-рано през седмицата също изразиха недоволството си от определената дата и начален час на двубоя.

Мачът от шестия кръг на Първа лига трябваше да се играе по програма на 24 август, но беше отложен заради участието на Левски в плейофите на турнира Лига на конференциите на УЕФА.

