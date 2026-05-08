Шампионът на България по волейбол за мъже Левски се разделя с швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг, съобщиха от клуба.

26-годишният Вайзиг премина в състава на "сините" преди 12 месеца и помогна на"сините" да спечелят титлата, като завърши на първо място при реализаторите в първенството с 474 точки и трети в класацията за начален удар с 39 аса.

"Благодарим за неговата всеотдайност в тренировките и мачовете и му пожелаваме успех напред! Юли, винаги ще бъдеш част от семейството на Левски София!", написаха от клуба.