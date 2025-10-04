Левски си осигури лидерството в Първа лига и по време на паузата за национални отбори

Левски постигна успех с 3:1 над игралия почти цяло второ полувреме с 10 човека отбор на Берое (Стара Загора) в 11-ия кръг на Първа лига.

"Сините" вече са с 26 точки, с 3 пред ЦСКА 1948 и 4 пред Черно море. Така възпитаниците на Хулио Веласкес ще се върнат към шампионата след паузата за национални отбори като водачи. Лудогорец може да се доближи утре до тях на 2 пункта, ако победи ЦСКА.

Макар да игра само 12 минути, Марин Петков се превърна в герой за тима си с гол и асистенция. Мустафа Сангаре откри резултата, а Алберто Салидо изравни през втората част за гостите.

Активната игра на домакините даде резултат и в 11-ата минута Мустафа Сангаре откри. Мощният нападател завърши атака на Евертон Бала, който проби по крилото и комбинира с Мазир Сула, а бившият футболист на Черно море (Варна) изведе Сангаре, който надделя над двама бранители и вкара.

Левски продължи да доминира, а атаките на Берое бяха спорадични. В 25-ата минута Хуан Пабло Саломони спаси топката да не влезе във вратата за втори път, блокирайки пред голлинията удар на Радослав Кирилов.

Беройци сякаш решиха да променят поведението си в началото на второто полувреме, но амбициите им бяха бързо охладени. Тижан Сона, който играеше на левия фланг на защитата, влезе доста грубо в глезена на Алдаир и беше отстранен от игра. Съдията Мариян Гребенчарски първоначално му показа жълт картон, но беше извикан да види ситуацията още веднъж на монитора край терена от ВАР-съдиите Мартин Великов и Красимир Кръстев и промени цвета на картона.

В следващите 10 минути пред вратата на Берое беше много напрегнато и на три пъти гостите имаха късмета да се разминат с ново попадение във вратата си. Но в 73-ата минута гостите удариха с чудесна атака и гол на Алберто Салидо. Атакуващият халф на Берое се измъкна от защитата на Левски, овладя пас на Йесид Валбуена и сам срещу Светослав Вуцов копна топката над плонжа му за 1:1.

Берое можеше да направи пълен обрат, когато двамата си размениха ролите. Салидо изведе Валбуена съвсем сам срещу Вуцов, но ударът на играча на гостите попадна в обсега на вратаря.

"Сините" реагираха изключително бързо и в 81-ата минута Радослав Кирилов направи поредния си майсторски пробив, който този път завърши с перфектно центриране. Влезлият като резерва национал Марин Петков направи 2:1.

А във 2-ата минута на добавеното време дойде ред и на Гашпер Търдин да вкара първия си гол с екипа на Левски, реализиран с глава след подаване от дясно на Марин Петков.