БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Левски си осигури лидерството в Първа лига и по време на паузата за национални отбори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Запази

Марин Петков се превърна в герой за "сините" при победата над Берое.

ПФК Левски - Марин Петков
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Левски постигна успех с 3:1 над игралия почти цяло второ полувреме с 10 човека отбор на Берое (Стара Загора) в 11-ия кръг на Първа лига.

"Сините" вече са с 26 точки, с 3 пред ЦСКА 1948 и 4 пред Черно море. Така възпитаниците на Хулио Веласкес ще се върнат към шампионата след паузата за национални отбори като водачи. Лудогорец може да се доближи утре до тях на 2 пункта, ако победи ЦСКА.

Макар да игра само 12 минути, Марин Петков се превърна в герой за тима си с гол и асистенция. Мустафа Сангаре откри резултата, а Алберто Салидо изравни през втората част за гостите.

Активната игра на домакините даде резултат и в 11-ата минута Мустафа Сангаре откри. Мощният нападател завърши атака на Евертон Бала, който проби по крилото и комбинира с Мазир Сула, а бившият футболист на Черно море (Варна) изведе Сангаре, който надделя над двама бранители и вкара.

Левски продължи да доминира, а атаките на Берое бяха спорадични. В 25-ата минута Хуан Пабло Саломони спаси топката да не влезе във вратата за втори път, блокирайки пред голлинията удар на Радослав Кирилов.

Беройци сякаш решиха да променят поведението си в началото на второто полувреме, но амбициите им бяха бързо охладени. Тижан Сона, който играеше на левия фланг на защитата, влезе доста грубо в глезена на Алдаир и беше отстранен от игра. Съдията Мариян Гребенчарски първоначално му показа жълт картон, но беше извикан да види ситуацията още веднъж на монитора край терена от ВАР-съдиите Мартин Великов и Красимир Кръстев и промени цвета на картона.

В следващите 10 минути пред вратата на Берое беше много напрегнато и на три пъти гостите имаха късмета да се разминат с ново попадение във вратата си. Но в 73-ата минута гостите удариха с чудесна атака и гол на Алберто Салидо. Атакуващият халф на Берое се измъкна от защитата на Левски, овладя пас на Йесид Валбуена и сам срещу Светослав Вуцов копна топката над плонжа му за 1:1.

Берое можеше да направи пълен обрат, когато двамата си размениха ролите. Салидо изведе Валбуена съвсем сам срещу Вуцов, но ударът на играча на гостите попадна в обсега на вратаря.

"Сините" реагираха изключително бързо и в 81-ата минута Радослав Кирилов направи поредния си майсторски пробив, който този път завърши с перфектно центриране. Влезлият като резерва национал Марин Петков направи 2:1.

А във 2-ата минута на добавеното време дойде ред и на Гашпер Търдин да вкара първия си гол с екипа на Левски, реализиран с глава след подаване от дясно на Марин Петков.

Свързани статии:

Първа лига: Левски - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Левски победи Берое с 3:1 в мач от 11-ия кръг на Първа лига.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
3
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
4
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Отвориха за движение "Петрохан"
5
Отвориха за движение "Петрохан"
Четвърта жертва на потопа в Елените
6
Четвърта жертва на потопа в Елените

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
4
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Български футбол

Водната стихия е опустошила градския стадион в Свети Влас
Водната стихия е опустошила градския стадион в Свети Влас
Първа лига: Левски - Берое (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Левски - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Отбелязаха 20-ата годишнина от създаването на национален фен клуб "Гунди" Отбелязаха 20-ата годишнина от създаването на национален фен клуб "Гунди"
Чете се за: 00:52 мин.
Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт" Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Черно море излезе на трето място в Първа лига след успех над Монтана Черно море излезе на трето място в Първа лига след успех над Монтана
Чете се за: 01:40 мин.
Първа лига: Монтана - Черно море (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Монтана - Черно море (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ