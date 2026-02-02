Левски трансферира Марин Петков в Ал Таавун

Левски трансферира Марин Петков в клуба от Саудитска Арабия „Ал Таавун”, съобщиха „сините”.

Юношата на клуба, понастоящем капитан на отбора, направи своя дебют със синята фланелка на 10 ноември 2019 година срещу Ботев Пловдив. На 17 март 2021 година отбеляза дебютния си гол при гостуване на Славия в турнира Купа на България.

За Левски записа 195 мача и отбеляза 39 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. „Най-добър млад футболист“ за сезон 2023/24 година.

С екипа на представителния тим на България има 22 мача и 3 гола, а за младежката селекция на страната е изиграл 13 двубоя и е вкарал 2 попадения.