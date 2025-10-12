Левски завърши контролите си с победа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
„Сините“ се наложиха над Ифестос.

Снимка: startphoto.bg
Левски завърши с победа контролните си мачове преди сезона, в който ще защитава първия в клубната си история златен требъл – титла плюс трофеи от Купата и Суперкупата.

В последния двубой от турнира в гръцкия град Флорина по подобие на този от „Борис Гюдеров“ в Перник наставникът Николай Желязков даде шанс за изява на младите състезатели в състава и съответно – почивка на опитните.

„Сините“ спечелиха с 3:0 (25:15, 25:19, 25:20) срещу домакините от Ифестос.

Най-резултатен бе Филип Марински с 13 точки (1 ас, 2 блока). Мартин Тотков се отчете с 12 (1 ас, 2 блока). По 9 точки записаха Петьо Иванов (1 ас, 3 блока) и Николай Николаев (3 блока).

В двубоя не взеха участие капитанът Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Стоил Палев и Юлиан Вайзиг, а Дамян Колев игра само в началото на контролата.

В събота, 18 октомври, в зала „Левски София“ момчетата на Желязков излизат за първи мач от сезон 2025/2026 – полуфинала от турнира за Суперкупата срещу Берое. Той стартира в 16:30 часа.

