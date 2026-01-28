БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън (САЩ)

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" стартира с двубой срещу американската квалификантка Даша Иванова на сингъл.

Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън (САЩ)
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4 в схемата, победиха Коли Алън (САЩ) и Ромина Куно (Перу) със 7:6(5), 3:6, 10:4 за час и 40 минути.

В шампионския тайбрек двете поведоха с 8:3 и без проблеми затвориха мача.

На сингъл Каратанчева стартира с двубой срещу американската квалификантка Даша Иванова.

Другата българка Гергана Топалова, която премина успешно пресявките след две победи, ще играе срещу друга квалификантка Шълин Сюй (Китай).

