Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Уестън

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ допусна загуба от шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2019 година Бианка Андрееску.

лиа каратанчева осминафинал турнира пазарджик успех втората поставена
Снимка: БФ тенис
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставената под №7 българка загуби от втората в схемата Бианка Андрееску (Канада) с 5:7, 1:6 за час и 48 минути.

Каратанчева не успя да удържи подаването си в 11-ия гейм на мача, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Във втория съперничката й доминираше изцяло и след 6:1 затвори мача в своя полза.

Андрееску е шампионка от Откритото първенство на САЩ през 2019 година, когато достига до №4 в световната ранглиста на WТА.

