У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
НАТО започва мисия за укрепване на източния фланг
Чете се за: 01:25 мин.
Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:15 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 03:05 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки в Румъния

Спорт
Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Българската тенисистка Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Букурещ (Румъния). Надпреварата е с награден фонд 60 хиляди долара.

Каратанчева и Сада Нахимана (Бурунди), поставени под номер 2 в схемата, загубиха от Джени Дюрст (Швейцария) и Нина Варгова (Словакия) с 2:6, 4:6 за 82 минути, след като допуснаха четири пробива.

В деветия гейм на втория сет двете спасиха три мачбола, в следващия още един, но съперничките им затвориха срещата с шестата си възможност.

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

#Лиа Каратанчева

