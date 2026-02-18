БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ясни са полуфиналистите на Държавното лично първенство по тенис на закрито за мъже

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Определени са и финалистите на двойки при мъжете. За титлата ще спорят Васил Димитров (ТК Левски, София)/Михаил Иванов (ТК НСА, София) срещу Борислав Кирилов (ТК Вектор Тенис Спорт, София)/Джордж Лазаров (ТК Дема).

Джордж Лазаров
Снимка: БТА
Слушай новината

Поставеният под номер 1 в схемата Джордж Лазаров победи брат си Александър Лазаров и се класира за полуфиналите на сингъл на Държавното лично първенство на закрито за мъже и жени. Надпреварата от календара на Българска федерация по тенис е с награден фонд от 4 хиляди евро и започна на базата на ТК Барокко Спорт в София.

Джордж Лазаров (ТК Дема) спечели оспорвания мач срещу Александър със 7:5, 7:5. На полуфиналите той ще играе срещу Васил Димитров (ТК Левски, София), който елиминира Станислав Косев (ТК Кристи, Дряново) с 6:3, 6:4.

Номер 2 в схемата Пламен Милушев (ТК НСА, София) спечели срещу петия поставен Димитър Байчев (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) с 6:2, 6:1. Следващият му съперник ще бъде номер 3 Михаил Иванов (ТК НСА, София), който постигна успех над шестия Александър Начев (ТК Фаворит, Пазарджик) с 6:0, 6:2.

На четвъртфиналите при жените водачката в схемата Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) се наложи над Каролина Костова (ТК Локомотив 1924, Пловдив) с 6:7(3), 7:5, 2:1 и отказване на Костова.

Джулия Терзийска (ТК Дема) елимминита номер 5 Андрея Глушкова (ТК Дема) с 6:1, 6:3, номер Еленора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) победи шестата поставена Мария Димитрова (ТК Спортист Петково, с. Петково) с 6:0, 6:2, а Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) спечели срещу осмата Александра Момчилова (ТК Левски) с 6:1, 6:1.

Днес станаха ясни и финалистите на двойки при мъжете. За титлата ще спорят Васил Димитров (ТК Левски, София)/Михаил Иванов (ТК НСА, София) срещу Борислав Кирилов (ТК Вектор Тенис Спорт, София)/Джордж Лазаров (ТК Дема).

На полуфиналите Димитров и Иванов победиха с 6:1, 6:2 Васил Шандаров (ТК Вектор Тенис Спорт, София)/Радослав Шандаров (ТК Вектор Тенис Спорт). Кирилов и Лазаров се наложиха с 6:2, 6:2 над Ваньо Василев (ТК Дема)/Стефан Люцканов (ТК Локомотив 1929, София).

На полуфиналите на двойки при жените ще играят Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора)/Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005) срещу Биляна Павлова-Димитрова (ТК Дема, София)/Джулия Терзийска (ТК Дема), както и Лютфия Велиева (ТК НСА, София)/Хюлия Велиева (ТК НСА) срещу Моника Кирилова (ТК Вектор Тенис Спорт)/Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София).

