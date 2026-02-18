БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Алкарас и Яник Синер продължават към четвъртфиналите в Доха

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Испанецът се справи с французин, а италианецът преодоля австралиец.

Яник Синер, Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
Фаворитите Карлос Алкарас и Яник Синер се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) победи Валентин Ройе (Франция) с 6:2, 7:5 за час и 36 минути игра.

Алкарас поведе с 3:1 в първия сет и го приключи с още една серия от три поредни гейма за 6:2. Във втората част Ройе затрудни шампиона от Откритото първенство на Австралия, взимайки аванс от 4:1 и впоследствие 5:2. Испанският тенисист намали за 3:5 и преодоля спада в играта си с общо пет поредни гейма, за да стигне до победното 7:5.

Съперник на Карлос Алкарас на четвъртфиналите ще бъде руснакът Карен Хачанов. Седмият поставен Хачанов отстрани във втория кръг унгареца Мартон Фучович с 6:2, 4:6, 6:4.

Вторият в схемата Яник Синер (Италия) надигра Алексей Попирин (Австралия) с 6:3, 7:5 в среща от втория кръг, продължила час и 25 минути. По един пробив в двата сета бе достатъчен за Синер, за да се класира за четвъртфиналите.

Негов противник ще бъде шестият поставен Якуб Меншик (Чехия), който преодоля Чжъчжън Чжан (Китай) с 6:3, 6:2.

Руснакът Андрей Рубльов, пети поставен в Доха, нямаше проблеми срещу Фабиан Марожан от Унгария, побеждавайки го с 6:2, 6:4.

На четвъртфиналите той ще се изправи срещу представителя на Гърция Стефанос Циципас, който елиминира четвъртия поставен Даниил Медведев (Русия) след 6:3, 6:4 за 78 минути игра.

Осмият в схемата Иржи Лехечка (Чехия) се справи с белгиеца Зизу Бергс с 6:2, 6:1 в мач, продължил 70 минути, а в спор за достигане до полуфиналите ще бъде Артюр Фис.

Французинът се наложи над сънародника си Кентен Алис с 6:1, 7:6(7) за час и 30 минути.

#тенис турнир в Доха 2026 #Карлос Алкарас #Яник Синер

