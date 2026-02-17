Лиа Каратанчева отпадна на старта на сингъл на тенис турнира в зала в Мидланд (САЩ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каратанчева ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с Хироко Кувата (Япония).

лиа каратанчева достигна четвъртфиналите двойки тенис турнира орландо сащ
Слушай новината

Лиа Каратанчева отпадна в пърия кръг на сингъл на тенис турнира в зала в Мидланд (САЩ) от сериите WTA 125.

Каратанчева отстъпи на старта пред китайката Ю Сяоди с 2:6, 3:6 за 68 минути игра.

Българката допусна пробив още в първия гейм и изостана с 0:2, а с втория си пробив в сета представителката на Китай поведе с 5:2, преди да стигне до успешното 6:2.

Във втория сет Лиа Каратанчева натрупа пасив от 1:3, а двубоят приключи с размяна на общо три пробива, за да ликува Ю Сяоди с 6:3 в края.

Каратанчева ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с Хироко Кувата (Япония).

