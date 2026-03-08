БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българката победи французойката Кло Паке и ще спори с Карол Моне за място в основната схема

Лиа Каратанчева преодоля първия кръг на квалификациите на турнира от категория WTA 125 в Анталия
Националката на България за Били Джийн Кинг Къп Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката победи осмата поставена в пресявките Кло Паке с 6:4, 6:2 за 85 минути игра.

Каратанчева на два пъти пропусна аванс от пробив в първия сет, но с нов брейк в десетия гейм затвори частта при 6:4. Във втория сет тя допусна пробив още в първия гейм, но реагира отлично и спечели следващите четири гейма, за да поведе с 4:1. При 5:2 българката реализира нов пробив и приключи срещата.

За място в основната схема Каратанчева ще се изправи срещу друга представителка на Франция – Карол Моне, поставена под номер 3 в квалификациите и заемаща 183‑ото място в световната ранглиста.

