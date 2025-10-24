БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лиа Каратанчева продължава към полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите WTA 125 в Керетаро (Мексико)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
В надпреварата на сингъл националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" отпадна на старта.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите УТА 125 в Керетаро (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Селена Яничиевич (Франция) победиха Лян Тран (Нидерландия) и Анита Вагнер (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:3 за 62 минути, след като доминираха през целия мач.

Каратанчева заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара, а в спор за място на финала двете ще играят по-късно днес срещу водачките в схемата Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания).

Българката има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, за последно в Пазарджик в края на септември, но никога не е печелила турнир на WТА.

В надпреварата на сингъл националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" отпадна на старта.

