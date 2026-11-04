Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 000 долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), поставени под №3 в схемата, победиха румънките Елена Бертя и Кристиана Тодони с 6:4, 1:6, 10:6 след час и 30 минути игра.

След размяна на по един спечелен сет се стигна до шампионски тайбрек, в който Каратанчева и Алън поведоха с 5:0 точки и без проблеми затвориха мача в своя полза с 10:6. За място на полуфиналите двете ще играят срещу победителките от двубоя между Лаура Сватикова (Словакия) и Елишка Тихачкова (Чехия) и испанките Лусия Кортес Йорка и Рут Роура Лавериас.

На сингъл Каратанчева загуби в първия кръг с 1:6, 5:7 от Елишка Тихачкова (Чехия) след два часа и осем минути игра. Българката направи обрат от 1:3 до 5:4 във втория сет, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.