БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 40 000 долара.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 000 долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), поставени под №3 в схемата, победиха румънките Елена Бертя и Кристиана Тодони с 6:4, 1:6, 10:6 след час и 30 минути игра.

След размяна на по един спечелен сет се стигна до шампионски тайбрек, в който Каратанчева и Алън поведоха с 5:0 точки и без проблеми затвориха мача в своя полза с 10:6. За място на полуфиналите двете ще играят срещу победителките от двубоя между Лаура Сватикова (Словакия) и Елишка Тихачкова (Чехия) и испанките Лусия Кортес Йорка и Рут Роура Лавериас.

На сингъл Каратанчева загуби в първия кръг с 1:6, 5:7 от Елишка Тихачкова (Чехия) след два часа и осем минути игра. Българката направи обрат от 1:3 до 5:4 във втория сет, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.

#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар на живо в ефира на БНТ...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
3
Предстои ЦИК да обяви окончателните резултати от вота
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от пазара
4
Христо Марков, НАП: Сивият сектор при горивата е между 11 и 12% от...
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
5
Самолет от Бергамо кацна на летище София заради заплаха по имейл
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“
6
България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Български тенис

Победа и загуба за Янаки Милев във Валенсия
Победа и загуба за Янаки Милев във Валенсия
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Луанда
Чете се за: 01:25 мин.
Григор Димитров приключи със сезон 2026, контузиите отново попречиха на българина Григор Димитров приключи със сезон 2026, контузиите отново попречиха на българина
Чете се за: 03:12 мин.
Адриан Андреев обърна италианец в трисетова битка и влезе в основната схема в Таранто Адриан Андреев обърна италианец в трисетова битка и влезе в основната схема в Таранто
Чете се за: 01:40 мин.
Шиникова с победа за 52 минути на WTA 115 турнир в Ангола Шиникова с победа за 52 минути на WTA 115 турнир в Ангола
Чете се за: 01:00 мин.
Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови обилни валежи
Обявиха частично бедствено положение в община Шабла, очакват нови...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия Ще се реформира ли вторият пенсионен стълб - спор между управляващи и опозиция за парите за втора пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната Димитър Радев: Присъединяването към еврозоната не премахва вътрешните икономически рискове пред страната
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20% КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния...
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Британски пътешественик се завръща у дома след 28-годишно...
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ