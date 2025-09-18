БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Лиа Каратанчева ще играе финал на двойки на турнира в Пазарджик

Чете се за: 01:00 мин.
Предстои финал между поставените под №1 и №2 двойки.

Лиа Каратанчева
Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди победиха със 7:6(3), 6:2 Анастасия Соболева и Селена Яничиевич на полуфиналите на двойки жени на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и гъркинята изиграха равностоен първи сет срещу своите противнички, като се добраха до решителен успех в тайбрека след 7-3.

Във втората част поставеният под №1 тандем постигна три пробива при начален удар за украинката и французойката и приключи срещата от първата си възможност след час и половина игра.

На финала Каратанчева и Сакелариди ще играят срещу Ярослава Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия), поставени под №2 в основната схема. Те елиминираха рускините Алина Юнева и София Лансере след 7:6 (4), 6:2.

