Лиа Каратанчева ще играе финал на двойки на турнира в Пазарджик

Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди победиха със 7:6(3), 6:2 Анастасия Соболева и Селена Яничиевич на полуфиналите на двойки жени на международния турнир по тенис на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и гъркинята изиграха равностоен първи сет срещу своите противнички, като се добраха до решителен успех в тайбрека след 7-3.

Във втората част поставеният под №1 тандем постигна три пробива при начален удар за украинката и французойката и приключи срещата от първата си възможност след час и половина игра.

На финала Каратанчева и Сакелариди ще играят срещу Ярослава Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия), поставени под №2 в основната схема. Те елиминираха рускините Алина Юнева и София Лансере след 7:6 (4), 6:2.