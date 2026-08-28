Лиа Каратанчева ще спори за титлата на двойки на турнир в Сърбия

Българската тенисистка Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия). Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и Пратхана Томбаре (Индия), поставени под номер 2 в схемата при дуетите, победиха американките Мери Луис и Бранди Уокър с 6:2, 6:1 за 64 минути, след като доминираха изцяло в двубоя.

За трофея утре Каратанчева и Томбаре ще играят срещу победителките от двубоя между българката Росица Денчева/Мария Головина (Русия) и Сара Чакаревич (Франция)/Ксения Зайцева (Русия).

По-рано днес 19-годишната Денчева се класира за полуфиналите на сингъл в надпреварата.

Каратанчева има осем титли на двойки в кариерата си от турнирите на World Tennis Tour, една от които през тази година в Орландо (САЩ).