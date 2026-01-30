БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на турнир в САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Тенис
Запази

Българката допусна поражение от шампионката на Откритото първенство на САЩ през 2019 г. - Бианка Андрееску.

Лиа Каратанчева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей във Веро Бийч, САЩ.

Софиянката отстъпи пред шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2019 година и номер 6 в схемата Бианка Андрееску от Канада с 5:7, 2:6 за 1 час и 39 минути.

Каратанчева пропиля аванс от 5:3 в първия сет, а след това канадката взе четири поредни гейма и поведе в резултата. Във втората част Андрееску направи 5:1 и без проблеми затвори мача.

Миналата седмица българката загуби от същата съперничка на друг турнир в САЩ.

На двойки Каратанчева и украинката Анита Сахдиева, поставени под номер 4 в схемата, загубиха на четвъртфиналите от представителките на домакините Саманта Аличеа и Малкиа Нгунуе с 2:6, 4:6 за 71 минути на корта.

Свързани статии:

Лиа Каратанчева продължава във втория кръг в Уестън
Лиа Каратанчева продължава във втория кръг в Уестън
Българката се справи с американка на турнира отвъд океана.
Чете се за: 01:35 мин.
#Лиа Каратанчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
2
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
3
Какво време ни очаква през февруари?
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
4
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
5
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
6
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Български тенис

Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open
Димитър Кисимов ще спори за титлата на двойки при юношите на Australian Open
Елизара Янева продължава на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Порто Елизара Янева продължава на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Порто
Чете се за: 01:10 мин.
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Тунис Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Тунис
Чете се за: 01:10 мин.
Динко Динев приключи участието си на турнира в Кувейт Динко Динев приключи участието си на турнира в Кувейт
Чете се за: 00:32 мин.
Изабелла Шиникова стигна до четвъртфиналите на турнира в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова стигна до четвъртфиналите на турнира в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:22 мин.
Илиян Радулов се завърна на корта с победа Илиян Радулов се завърна на корта с победа
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ