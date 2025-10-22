БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лицензионната комисия към БФС даде зелена светлина на Спартак и Пирин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора остават под мониторинг още известно време.

ПФК Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз даде зелена светлина на Спартак Варна и Пирин Благоевград относно покриването на изискванията за национално лицензиране. Това стана ясно чрез съобщение на въпросния орган. По този начин „соколите“ ще могат да продължат участието си в Първа лига, а „орлетата“ – във втория ни ешелон.

Нито варненци, нито благоевградчани имат просрочени задължения към НАП, но ще останат под мониторинг още известно време.

"Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 година и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918" (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22" АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП). Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС", заявиха от центрлата.

Припомняме, че на 8 октомври Лицензионната комисия предупреди Спартак и Пирин, че лицензите им могат да бъдат отнети заради просрочени задължения. Спартак Варна погаси дълга си към НАП от над половин милион лева чрез помощ от държавната хазна, осигурена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Свързани статии:

Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна
Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна
"Соколите" ще могат да погасят своите задължения към НАП.
Чете се за: 01:37 мин.
Спартак Варна и Пирин са спазили крайния срок за подаване на документи за лиценз
Спартак Варна и Пирин са спазили крайния срок за подаване на документи за лиценз
Предстои обработка и анализ на представената информация от страна...
Чете се за: 01:00 мин.
#Втора лига 2025/26 #Първа лига 2025/2026 #Лицензионна комисия към БФС #ПФК Пирин Благоевград #ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
4
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
5
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
6
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Български футбол

Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна
Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна
Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони Козмин Моци: Лятото отново ще сме шампиони
Чете се за: 02:15 мин.
В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания
Чете се за: 02:15 мин.
Левски със закрити тренировки в сряда и четвъртък Левски със закрити тренировки в сряда и четвъртък
Чете се за: 00:25 мин.
Проведе се втората работилница за предприемачески нагласи сред юношеските национали Проведе се втората работилница за предприемачески нагласи сред юношеските национали
Чете се за: 01:12 мин.
Спартак Варна и Пирин са спазили крайния срок за подаване на документи за лиценз Спартак Варна и Пирин са спазили крайния срок за подаване на документи за лиценз
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ