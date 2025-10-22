Лицензионната комисия към БФС даде зелена светлина на Спартак и Пирин

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз даде зелена светлина на Спартак Варна и Пирин Благоевград относно покриването на изискванията за национално лицензиране. Това стана ясно чрез съобщение на въпросния орган. По този начин „соколите“ ще могат да продължат участието си в Първа лига, а „орлетата“ – във втория ни ешелон.

Нито варненци, нито благоевградчани имат просрочени задължения към НАП, но ще останат под мониторинг още известно време.

"Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 година и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918" (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22" АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП). Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС", заявиха от центрлата.

Припомняме, че на 8 октомври Лицензионната комисия предупреди Спартак и Пирин, че лицензите им могат да бъдат отнети заради просрочени задължения. Спартак Варна погаси дълга си към НАП от над половин милион лева чрез помощ от държавната хазна, осигурена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.