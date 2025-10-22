Спартак ще получи финансова помощ от Община Варна

В Спартак Варна могат си отдъхнат относно своите задължения към НАП. Клубът получи финансовата помощ от Община Варна. Те ще бъдат погасени, след като от политическа партия ГЕРБ се намесиха в помощ на варненци. Задълженията възлизат на 550 000 лева, а според информацията са се заели лидерът Бойко Борисов и министърът на финансите Теменужка Петкова.

Бившият министър-председател на България бе призован от ръководството на „соколите“ да съдейства за получаване на помощ от държавата, с което да се осигури съществуването на варненския клуб и той да завърши сезона в Първа лига. Именно задълженията към НАП са критични за получаване на лиценз на Спартак през следващия сезон в Първа лига.

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева!", съобщиха от ГЕРБ.

От Спартак вече изразиха готовност да съберат цялата сума от над 1 милион лева, с която да бъдат покрити всички задължения в клуба, като за покриването на остатъка ще продължи да се разчита на кампанията "Аз съм Спартак", която вече генерира приходи от над 330 000 лева.