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Лидия Енчева и Ива Иванова се класираха за втория кръг на турнира в Хасково

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Спорт
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Три българки се класираха за четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Лидия Енчева
Снимка: БФ Тенис
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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева и Ива Иванова се класираха за втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

Лидия Енчева направи обрат и победи с 5:7, 6:2, 6:1 Ирина Фетекау (Румъния). Срещата продължи два часа и 15 минути.

Българката пропиля на два пъти аванс от пробив в началото на мача, а след това изостана с 2:4. Енчева направи обрат за 5:4, но загуби следващите три гейма за крайното 5:7 в първия сет. След това обаче националката доминира изцяло и загуби само три гейма в следващите два сета. Енчева поведе с 3:0 във втората част, а след 3:2 спечели три поредни гейма за 6:2. Националката поведе с 5:0 в третия сет и без проблеми затвори мача с 6:1 в своя полза. Във втория кръг Лидия Енчева ще играе срещу третата поставена Хиба Шейх (САЩ).

Ива Иванова спечели с 6:4, 6:3 мача си от първия кръг срещу Маделиф Хагеман (Нидерландия) за час и 38 минути игра. Иванова поведе с 5:1 в първия сет, загуби следващите три гейма, но успя да го спечели с 6:4. Българката дръпна в резултата с 5:2 във втората част и след още един пробив триумфира с крайното 6:3.

Във втория кръг Иванова ще играе срещу четвъртата в схемата Марта Матула (Гърция), която победи в първия кръг с 6:2, 6:1 квалификантката Моника Господинова. Друга българска квалификантка Беатрис Спасова загуби с 2:6, 2:6 от Валерия Артемева (Русия), а Мелис Расим падна с 1:6, 1:6 от №7 в схемата Джина Файстел (Полша).

Други шест българки ще стартират участието си в основната схема в сряда:

Росица Денчева – Аня Станкович (Сърбия)
Денислава Глушкова – Бианка Бърбулеску (Румъния)
Йоана Константинова – №1 Селена Яничиевич (Франция)
Лиа Каратанчева – Валерия Гърневска
Дария Великова – Берфу Ченгиз (Турция)
Юлия Стаматова – №2 Далила Спитери (Италия)

Три българки се класираха за четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова победиха с 6:4, 6:3 Анжелина Костова/Ана Мокану (Румъния). За място на полуфиналите двете ще играят срещу №4 в схемата Елена Корокозиди (Гърция)/Аня Станкович (Сърбия), които се наложиха с 6:3, 7:5 над Дария Великова/Алексия Пуяк (Румъния).

Йоанна Радулова/Диана Илие (САЩ) победиха без игра №3 Лиа Каратанчева/Лаура Хиетаранта (Финландия).

Йоана Монева/Кристина Шитикова (Унгария) загубиха с 1:6, 3:6 от Александра Ангел (Румъния)/Ема ван Попел (Нидерландия), а Стелиана Гичева/Мария-Магдалена Янакиева отстъпиха с 1:6, 2:6 от №2 Марта Матула (Гърция)/Хибах Шейх (САЩ).

Още осем българки ще изиграят утре срещите си от първия кръг на двойки.

Росица Денчева/Йоана Константинова – Мелис Расим / Беатрис Спасова
Лидия Енчева/Денислава Глушкова – №1 Жибек Куламбаева (Казахстан) / Анастасия Соболева (Украйна)
Ралица Александрова / Валерия Гърневска – Валерия Артемиева (Русия) / Леа Беланска (Словакия)

Днес българските тенисистки бяха подкрепени на трибуните от кмета на Хасково Станислав Дечев и Иван Тиков – председател на УС на Българска федерация по тенис.

# Лидия Енчева #Ива Иванова тенис

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