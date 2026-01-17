Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир в Хургада

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лидия Енчева отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 Енчева загуби от шестата в схемата Даря Егорова (Русия) с 3:6, 3:6 за час и 40 минути.

19-годишната българка изостана с 0:4 в първия сет и с 0:3 във втория и не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.

През миналата седмица Енчева стана вицешампионка на друг турнир от същия ранг също в Хургада. Тя загуби в спора за трофея именно от Егорова.