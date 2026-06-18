Лидия Енчева продължава похода си в Хасково, две българки са и на полуфинал при двойките

Лидия Енчева продължава впечатляващото си представяне на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Хасково. Българската националка за „Били Джийн Кинг Къп“ се класира за четвъртфиналите на сингъл след победа над третата поставена Хиба Шейх от САЩ с 6:2, 7:5.

19-годишната тенисистка демонстрира стабилна игра и заслужено стигна до успеха за час и 32 минути. В първия сет тя наложи превъзходството си още от началото и поведе с 5:1, а във втората част показа характер, като два пъти навакса пробив пасив. Решаващият момент дойде в последния гейм, когато реализира брейк за крайното 7:5.

В спор за място на полуфиналите Енчева ще се изправи срещу петата поставена Чагла Бююкакчай от Турция, която елиминира друга българка Лиа Каратанчева след 6:3, 6:3. Срещата е насрочена за петък на централния корт и няма да започне преди 14:00 часа.

Останалите български представителки на сингъл приключиха участието си в турнира. Денислава Глушкова отстъпи пред водачката в схемата Селена Яничиевич (Франция) с 3:6, 0:6, а Ива Иванова загуби от четвъртата поставена Марта Матула (Гърция) с 3:6, 3:6.

Добри новини за българския тенис дойдоха и от надпреварата на двойки. Ралица Александрова и Валерия Гърневска се класираха за полуфиналите след убедителна победа с 6:2, 6:1 над Йоанна Радулова и Диана Илие (САЩ).

В следващата фаза българският тандем ще срещне поставените под номер 1 Жибек Куламбаева (Казахстан) и Анастасия Соболева (Украйна), които отстраниха Росица Денчева и Йоана Константинова след оспорван мач – 7:6(4), 4:6, 10:2. Полуфиналът е предвиден за петък и ще започне не преди 16:00 часа.

На четвъртфиналите при двойките приключиха участието си Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова, които загубиха от четвъртите поставени Елена Корокозиди (Гърция) и Аня Станкович (Сърбия) с 2:6, 4:6.