ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Чете се за: 04:12 мин.
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Чете се за: 01:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Хургада

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Убедителна победа за българката в Египет.

Лидия Енчева
Снимка: БФ Тенис
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 в схемата българка победи убедително с 6:1, 6:2 квалификантката Ига Пьотровска (Полша). Срещата продължи 87 минути.

Енчева спечели девет поредни гейма – от 0:1 в първия сет до 3:0 във втория, а с още един брейк в края стигна до убедителната победа.

За място на полуфиналите Енчева ще играе срещу участващата с „уайлд кард" 15-годишна Андреа Лола Попович (Франция). През миналата седмица 19-годишната българка достигна до финала на друг турнир от същия ранг, отново в Хургада.

Участващата с „уайлд кард" Дария Великова пък загуби във втория кръг с 3:6, 1:6 от италианката Ноеми Майнс за 85 минути игра.

21-годишната Великова поведе с 3:0 в първия сет, но спечели само един от следващите 13 гейма до края на мача.

#Лидия Енчева

