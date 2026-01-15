Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на турнир в Хургада

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №5 в схемата българка победи убедително с 6:1, 6:2 квалификантката Ига Пьотровска (Полша). Срещата продължи 87 минути.

Енчева спечели девет поредни гейма – от 0:1 в първия сет до 3:0 във втория, а с още един брейк в края стигна до убедителната победа.

За място на полуфиналите Енчева ще играе срещу участващата с „уайлд кард" 15-годишна Андреа Лола Попович (Франция). През миналата седмица 19-годишната българка достигна до финала на друг турнир от същия ранг, отново в Хургада.

Участващата с „уайлд кард" Дария Великова пък загуби във втория кръг с 3:6, 1:6 от италианката Ноеми Майнс за 85 минути игра.

21-годишната Великова поведе с 3:0 в първия сет, но спечели само един от следващите 13 гейма до края на мача.