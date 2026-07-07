Лидия Енчева се класира за основната схема на турнир W100 в Германия

В първия кръг на основната схема Енчева ще играе срещу Мина Ходжич (Германия).
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за основната схема на силния международен турнир за жени от категория W100 в Ашафенбург (Германия) с награден фонд от 100 хиляди долара.
19-годишната Енчева постигна две убедителни победи в квалификациите. Първо българката елиминира с 6:1, 3:0 и отказване Рашида МакАду (САЩ), а след това спечели убедително с 6:2, 6:1 срещу Кейли Евънс (САЩ).
В първия кръг на основната схема Енчева ще играе срещу Мина Ходжич (Германия).
Друга националка на България, Денислава Глушкова, стартира с убедителна победа в квалификациите – 6:1, 6:1 срещу Карла Маркус (Аржентина), но във втория кръг отстъпи с 3:6, 0:6 пред третата поставена в схемата на пресявките Берфу Дженгиз (Турция).