ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
19:22, 22.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
18:18, 22.01.2026
Чете се за: 07:35 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
17:58, 22.01.2026
Чете се за: 07:37 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
15:27, 22.01.2026
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
15:10, 22.01.2026 (обновена)
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
14:15, 22.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
14:00, 22.01.2026 (обновена)
Чете се за: 01:30 мин.
Начало
Футбол
Европейски футбол
Шампионска лига
Спорт
Лига Европа: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец 1:0 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
22:52, 22.01.2026
Спорт
Спорт
Снимка: startphoto.bg
Снимки: Startphoto
#ФК Глазгоу Рейнджърс
#УЕФА Лига Европа 2025/26
#ПФК Лудогорец
НА ЖИВО: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец - 1:0, Мохамед Диоманде откри
Жоан Лапорта насрочи избори в Барселона за средата на март
20:46, 22.01.2026
Чете се за: 01:30 мин.
Каземиро си тръгва от Манчестър Юнайтед след края на сезона (ВИДЕО)
20:30, 22.01.2026
Чете се за: 03:35 мин.
Доналд Тръмп ще връчи трофея на победителя от Мондиал 2026
20:01, 22.01.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Интер Маями задържа Роко Риос Ново
19:42, 22.01.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Треньорът на Сенегал защити решението си отборът да напусне терена по време на финала на Купата на африканските нации
18:59, 22.01.2026
Чете се за: 03:07 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
17:56, 22.01.2026
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
18:02, 22.01.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
20:12, 22.01.2026
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
21:04, 22.01.2026
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
10:30, 22.01.2026 (обновена)
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
17:45, 22.01.2026
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
17:22, 22.01.2026
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
17:49, 22.01.2026
Чете се за: 07:35 мин.
По света
