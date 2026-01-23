Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа

Българинът и неговите съотборници подчиниха Бетис и продължават към следващата фаза на турнира.
Кирил Десподов и ПАОК намериха място в плейофите на Лига Европа. Българинът и неговите съотборници сломиха Бетис с 2:0 в мач от седмия кръг, който се изигран на стадион „Тумба“.
Българският национал се включи от резервната скамейка, но получи малко игрово време. Нападателят влезе в 83-та минута, когато замени Тайсон. Той изигра важна роля за второто попадение на тима от Солун, тъй като спечели дузпа, а впоследствие се сдърпа с Диего Ройенте от състава на испанците, но не получи картон
Точни за гърците бяха Андрия Живкович и Йоргос Якумакис, който вкара след 11-метров удар.
Full-time at Toumba: PAOK-Real Betis 2-0! #PAOKBΕΤ #UEL #OurWay pic.twitter.com/XefdDhdl7o— PAOK FC (@PAOK_FC) January 22, 2026
Така футболистите на Разван Луческо вече няма как да бъде изместени от първите 24 места, даващи право на участие в следващата фаза, като все още могат да мечтаят и за директно класиране във втората по сила надпревара на Стария континент. От своя страна футболистите на Мануел Пелегрини отдавна си осигури място в елиминациите на турнира.
„Двуглавите орли“ заемат 12-та позиция във временното класиране с 12 точки, докато отборът от Севиля е осми с 14. На 29 януари (четвъртък) Десподов и компания ще гостуват на Олимпик Лион за край на основната фаза, а Бетис ще приеме Фейенорд.