Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа

Кирил Десподов и ПАОК намериха място в плейофите на Лига Европа. Българинът и неговите съотборници сломиха Бетис с 2:0 в мач от седмия кръг, който се изигран на стадион „Тумба“.

Българският национал се включи от резервната скамейка, но получи малко игрово време. Нападателят влезе в 83-та минута, когато замени Тайсон. Той изигра важна роля за второто попадение на тима от Солун, тъй като спечели дузпа, а впоследствие се сдърпа с Диего Ройенте от състава на испанците, но не получи картон

Точни за гърците бяха Андрия Живкович и Йоргос Якумакис, който вкара след 11-метров удар.

Така футболистите на Разван Луческо вече няма как да бъде изместени от първите 24 места, даващи право на участие в следващата фаза, като все още могат да мечтаят и за директно класиране във втората по сила надпревара на Стария континент. От своя страна футболистите на Мануел Пелегрини отдавна си осигури място в елиминациите на турнира.

„Двуглавите орли“ заемат 12-та позиция във временното класиране с 12 точки, докато отборът от Севиля е осми с 14. На 29 януари (четвъртък) Десподов и компания ще гостуват на Олимпик Лион за край на основната фаза, а Бетис ще приеме Фейенорд.