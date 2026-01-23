БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Българинът и неговите съотборници подчиниха Бетис и продължават към следващата фаза на турнира.

Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа
Слушай новината

Кирил Десподов и ПАОК намериха място в плейофите на Лига Европа. Българинът и неговите съотборници сломиха Бетис с 2:0 в мач от седмия кръг, който се изигран на стадион „Тумба“.

Българският национал се включи от резервната скамейка, но получи малко игрово време. Нападателят влезе в 83-та минута, когато замени Тайсон. Той изигра важна роля за второто попадение на тима от Солун, тъй като спечели дузпа, а впоследствие се сдърпа с Диего Ройенте от състава на испанците, но не получи картон

Точни за гърците бяха Андрия Живкович и Йоргос Якумакис, който вкара след 11-метров удар.

Така футболистите на Разван Луческо вече няма как да бъде изместени от първите 24 места, даващи право на участие в следващата фаза, като все още могат да мечтаят и за директно класиране във втората по сила надпревара на Стария континент. От своя страна футболистите на Мануел Пелегрини отдавна си осигури място в елиминациите на турнира.

„Двуглавите орли“ заемат 12-та позиция във временното класиране с 12 точки, докато отборът от Севиля е осми с 14. На 29 януари (четвъртък) Десподов и компания ще гостуват на Олимпик Лион за край на основната фаза, а Бетис ще приеме Фейенорд.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Бетис #ФК ПАОК #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
3
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
5
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
6
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Футбол

Рома отказа Щутгарт в Лига Европа
Рома отказа Щутгарт в Лига Европа
Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет
Чете се за: 01:45 мин.
Олимпик Лион и Астън Вила стигнаха до минимални победи в Лига Европа Олимпик Лион и Астън Вила стигнаха до минимални победи в Лига Европа
Чете се за: 03:55 мин.
Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу
Чете се за: 04:22 мин.
Лига Европа: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Жоан Лапорта насрочи избори в Барселона за средата на март Жоан Лапорта насрочи избори в Барселона за средата на март
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ