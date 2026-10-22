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Лига на конференциите: Нордселанд - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
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20:37, 22.10.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#ФК Нордселанд
#УЕФА Лига на конференциите 2026/27
#ПФК ЦСКА София
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