Лил отстъпи на Бетис у дома, Кабаков отсъди директен червен картон на Етан Мбапе

Френският Лил допусна домакинска загуба от испанския Бетис с 2:3 в двубой от първия кръг на Шампионска лига, ръководен от българския съдия Георги Кабаков.

Лил поведе чрез японеца Аясе Уеда в 12-ата минута, а Марк Бартра възстанови равенството в 33-ата с попадение за Бетис. Само три минути по-късно обаче френският тим отново излезе напред, след като бразилецът Александро бе точен за 2:1.

Бетис стигна до обрат след почивката. Бартра изравни с втория си гол в 49-ата минута на мача, а в 53-ата Трой Парът вкара за 3:2 за гостите.

Лил остана с човек по-малко в 56-ата минута заради директен червен картон на Етан Мбапе, дошъл след консултация на Кабаков със системата за видеоарбитраж-ВАР.