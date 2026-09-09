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Лил отстъпи на Бетис у дома, Кабаков отсъди директен червен картон на Етан Мбапе

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Спорт
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Гостите стигнаха до обрат след почивката

Лил отстъпи на Бетис у дома, Кабаков отсъди директен червен картон на Етан Мбапе
Снимка: БТА
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Френският Лил допусна домакинска загуба от испанския Бетис с 2:3 в двубой от първия кръг на Шампионска лига, ръководен от българския съдия Георги Кабаков.

Лил поведе чрез японеца Аясе Уеда в 12-ата минута, а Марк Бартра възстанови равенството в 33-ата с попадение за Бетис. Само три минути по-късно обаче френският тим отново излезе напред, след като бразилецът Александро бе точен за 2:1.

Бетис стигна до обрат след почивката. Бартра изравни с втория си гол в 49-ата минута на мача, а в 53-ата Трой Парът вкара за 3:2 за гостите.

Лил остана с човек по-малко в 56-ата минута заради директен червен картон на Етан Мбапе, дошъл след консултация на Кабаков със системата за видеоарбитраж-ВАР.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Бетис #ФК Лил #Георги Кабаков

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