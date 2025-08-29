Лилия Георгиева: Гордостта ми няма граници!

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каквото и да се случи във финала - вече написахме история, сподели в социалните мрежи старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години.

Лилия Георгиева
Снимка: БФ Баскетбол
Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години Лилия Георгиева не скри удовлетворението си от класирането на тима за елитната дивизия "А" през следващата година.

Националките спечелиха срещу Швейцария с 60:52 във втория полуфинал на Еврошампионата в дивизия "Б", който се провежда в Турция, а днес от 20:30 часа ще спорят със състава на Литва във финала на турнира.

"Гордостта ми няма граници! Нашите момичета постигнаха нещо голямо – влизаме в дивизия А! Всяка една от тях вложи сърце, характер и дисциплина, следваше всяка задача и доказваше, че когато сме заедно, няма прегради", написа Георгиева в социалните мрежи и добави:

"Чака ни финал срещу Литва, но каквото и да се случи – вече написахме история. Благодаря за доверието, машини! Гордея се с вас!!!"

