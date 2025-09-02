БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лин Ю-Тин пропуска световното първенство по бокс в Ливърпул

Спорт
Това потвърди служител на Тайванската боксова асоциация, който предпочете да остане анонимен.

Снимка: БТА
Лин Ю-Тин няма да се състезава на предстоящото световно първенство в Ливърпул. Припомняме, че тя бе една от двете боксьорки, които попаднаха в центъра на дискусиите около половата идентичност в женския спорт на Олимпийските игри в Париж през 2024. Това потвърди служител на Тайванската боксова асоциация, който предпочете да остане анонимен.

През август World Boxing обяви, че жените боксьорки на Световните първенства ще трябва да се подложат на задължителни тестове за пола, като част от нова политика за допустимост. Решението беше взето малко повече от година, след като Лин и алжирката Имане Хелиф спечелиха злато в Париж на фона на огромни дискусии за половата им идентичност.

Източник от Тайванската боксова асоциация обаче заяви, че Лин няма да отиде на Световното първенство, като отказа да предостави допълнителни подробности, съобщава Ройтерс.

Световното първенство ще се проведе от 4 до 14 септември и е първото, организирано от World Boxing, след като тя замени Международната боксова асоциация по-рано тази година.

В понеделник Хелиф обжалва пред Спортния арбитражен съд (КАС) решението на World Boxing, което й забранява да участва в предстоящи събития, освен ако не се подложи на генетичен тест.

