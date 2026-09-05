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Линда Носкова оцеля в трисетова битка и продължава напред на US Open

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Спорт
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Шампионката от "Уимбълдън“ преодоля Ан Ли, Ема Наваро елиминира Каролина Мухова, а Тейлър Таунсенд си осигури сблъсък с Арина Сабаленка

линда носкова оцеля трисетова битка продължава напред open
Снимка: AP Photo

Шампионката от "Уимбълдън“ Линда Носкова продължава похода си на US Open. Поставената под №6 чехкиня се класира за четвъртия кръг в Ню Йорк след труден успех с 6:2, 6:7(6), 6:2 над представителката на домакините Ан Ли.

Двубоят продължи два часа и 19 минути, като Носкова започна убедително и взе първия сет с 6:2. Американката обаче успя да върне интригата, печелейки оспорваната втора част след тайбрек.

В решителния трети сет Носкова отново наложи играта си и стигна до ново 6:2, с което си гарантира място сред най-добрите 16 в турнира.

Следващото препятствие пред чехкинята ще бъде поставената под №11 Марта Костюк. Украинката и Носкова ще спорят за място на четвъртфиналите.

До осминафиналите достигна и Ема Наваро. Американката, която е №26 в схемата, поднесе една от изненадите в третия кръг, след като отстрани седмата поставена Каролина Мухова с 6:3, 7:5 за час и 47 минути.

За Наваро това беше трета победа през сезона срещу състезателка от Топ 10. Мухова се завърна на корта след пауза, последвала достигането ѝ до финала на „Уимбълдън“ през юли и последвала лека операция.

"Знаех, че днес ще бъде много трудно“, призна Наваро след успеха.

В четвъртия кръг американката ще срещне Анна Калинская. Поставената под №21 рускиня елиминира деветата в схемата Елина Свитолина след 6:3, 2:6, 6:3.

Тейлър Таунсенд също продължава напред след трисетова битка. Американката надделя над №15 Диана Шнайдер с 6:2, 6:7(3), 6:3 за два часа и 29 минути.

Наградата за Таунсенд е двубой с водачката в схемата Арина Сабаленка в четвъртия кръг на US Open.

#US Open 2026 #Линда Носкова

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