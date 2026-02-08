Линдзи Вон е откарана в болница в Тревизо

Ски легендата Линдзи Вон беше откарана в болница в Тревизо след тежко падане по време на спускането при жените. Опитът на 41-годишната американка да се включи в битката за медалите, въпреки скъсана предна кръстна връзка, приключи драматично само 13 секунди след старта в неделя.

Вон бе изнесена от трасето с хеликоптер, обездвижена на медицинска носилка. По телевизионните кадри ясно се чуваха виковете ѝ от болка, докато публиката и съотборничките ѝ наблюдаваха случващото се с видим ужас. Секунди след падането около нея се събраха медици и официални лица, а малко по-късно на пистата кацна спасителен хеликоптер.

От Международния олимпийски комитет увериха, че медицинската реакция е била незабавна. „Екипът реагира веднага и времето за интервенция беше отлично“, заявиха от МОК, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на Вон.

Сънародничката ѝ Брийзи Джонсън, която по-късно през деня спечели олимпийската титла, изрази съпричастност към случилото се: „Сърцето ми е с нея. Когато обичаш пистата толкова много и те боли така, болката е още по-силна.“

Инцидентът разтърси дори телевизионните коментатори. Двукратната олимпийска шампионка Тина Мазе, която анализира състезанието за Eurosport, призна, че рискът, поет от Вон, е бил изключително голям.

„Когато не си напълно здрав, последствията са още по-тежки. Но всички познаваме Линдзи – това беше нейно решение, независимо от цената. Много е трудно за всички тук да видят какво се случи, особено за семейството ѝ, съотборниците ѝ и хората, които работят с нея“, коментира Мазе.

Президентът на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС) Йохан Елиаш също изрази позиция, определяйки инцидента като тъжната страна на състезателния спорт.