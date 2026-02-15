Линдзи Вон претърпя нова операция и в близките дни ще се прибере у дома

Последната операция на Линдзи Вон на левия й крак, който счупи по време на спускането на олимпийските игри, е преминала добре и сега тя най-накрая ще може да се върне у дома в САЩ. Това обяви американската ски звезда в профила си в социалните мрежи.

41-годишната Вон е в болница в Тревизо.

Тя падна тежко 13 секунди след началото на състезанието миналата неделя и беше извадена от пистата с хеликоптер и оттогава претърпя няколко операции.

Девет дни преди катастрофата в неделя, Вон разкъса предна кръстна връзка на лявото си коляно при друга катастрофа.

„Чета много съобщения и коментари, в които се казва, че случилото се с мен ви натъжава“, написа Вон в Instagram.

„Моля ви, не тъгувайте. Съпричастност, любов и подкрепа приемам с отворено сърце, но моля, не тъга или съчувствие. Надявам се това да ви даде сили да продължите да се борите, защото това е, което правя, и това е, което ще продължа да правя. Винаги", добави тя.

Вон завърши последното си съобщение така: