МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Линдзи Вон с нови две операции

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Скиорката получи сложна фрактура на крака след тежко падане по време на олимпийското спускане и в момента остава почти неподвижна в болница.

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон съобщи, че ѝ предстои нова операция след тежкия инцидент по време на спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, тя разкри, че ще се подложи на още една хирургична интервенция, като се надява тя да премине успешно и да ѝ позволи в последствие да се прибере у дома. По думите ѝ обаче ще бъде необходима и допълнителна операция в хода на възстановяването.

Скиорката получи сложна фрактура на крака след тежко падане по време на олимпийското спускане и в момента остава почти неподвижна в болница, докато лекарите уточняват пълния план за рехабилитация.

Вон изрази благодарност към медицинските екипи, семейството и феновете за подкрепата, съобщенията и подаръците, които ѝ помагат да премине през трудния период, като допълни, че наблюдението на състезанията и участието на сънародниците ѝ на Игрите е повдигнало духа ѝ преди дългия процес на възстановяване.

Хирургът на Линдзи Вон увери, че лечението върви успешно
Хирургът на Линдзи Вон увери, че лечението върви успешно
Чете се за: 01:40 мин.
Линдзи Вон претърпя трета операция
Линдзи Вон претърпя трета операция
Новината потвърди и американката в социалните мрежи.
Чете се за: 01:30 мин.
