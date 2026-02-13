Линдзи Вон с нови две операции

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон съобщи, че ѝ предстои нова операция след тежкия инцидент по време на спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, тя разкри, че ще се подложи на още една хирургична интервенция, като се надява тя да премине успешно и да ѝ позволи в последствие да се прибере у дома. По думите ѝ обаче ще бъде необходима и допълнителна операция в хода на възстановяването.

Скиорката получи сложна фрактура на крака след тежко падане по време на олимпийското спускане и в момента остава почти неподвижна в болница, докато лекарите уточняват пълния план за рехабилитация.

Вон изрази благодарност към медицинските екипи, семейството и феновете за подкрепата, съобщенията и подаръците, които ѝ помагат да премине през трудния период, като допълни, че наблюдението на състезанията и участието на сънародниците ѝ на Игрите е повдигнало духа ѝ преди дългия процес на възстановяване.