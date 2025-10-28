Линдзи Вон влиза в олимпийския сезон без нищо за губене

Линдзи Вон чувства, че няма какво да доказва в опита си да се завърне на олимпийски игри на 41-годишна възраст, повече от две десетилетия след първата си победа, пише агенция АП.

Американската ски легенда с медали в множество дисциплини заяви, че не се притеснява, че ще опетни наследството си, след като се завърна на пистата години след последното си състезание.

"Не мисля, че някой помни завръщането на Майкъл Джордан. Не мисля, че това опетни наследството му по някакъв начин... Вече успях. Вече спечелих", каза Вон на медийната среща на американски олимпийци преди Игрите в Милано/Кортина през 2026 година.

Частична смяна на колянна става през пролетта на 2024 г. проправи пътя за завръщането ѝ към състезанията, като легендата гледа към едно от любимите си места в Кортина, където за първи път се качи на подиума на състезание от Световната купа и подобри рекорда по брой победи в Световната купа при жените. Тя го нарече перфектният начин да сложи край на кариерата си.

"Не смятам, че щях да опитам това завръщане, ако Олимпийските игри не бяха в Кортина. Ако бяха някъде другаде, вероятно щях да кажа, че не си струва. Но за мен има нещо специално в Кортина, което винаги ме привлича и ме дърпа назад за последен път", обясни Вон.

През ноември 41-годишната състезателка ще тренира в Колорадо и ще се състезава отново в Занкт Мориц (Швейцария) през декември. Ако се класира, тя планира да участва в спускането, супергигантския слалом и отборната комбинация.

"Това зависи от резултатите, но е моето намерение. Няма свят, в който бих била щастлива да не се класирам за Олимпийските игри. Но не мисля, че това е възможно", каза още американката.

Линдзи Вон се стреми да се завърне на Олимпийските игри, където спечели злато в спускането и бронз в супергигантския слалом на Ванкувър 2010, както и бронз в спускането на Пьончан 2018.