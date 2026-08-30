Лион отново разочарова у дома

Отборът на Лион стигна до равенство 1:1 в домакинството си на Льо Авър в среща от втория кръг на френската Лига 1. По едно попадение и за двата тима бе отменено след намесата на ВАР.

За Льо Авър това бе първа точка този сезон, докато Лион продължава да бъде в труден момент, след като през седмицата претърпя поражение от Фенербахче и не успя да се класира за основната фаза на Шампионската лига.

Льо Авър поведе в 67-ата минута, когато Мбвана Самата се извиси над защитата и с точен удар с глава направи резултата 1:0. Лион стигна до точката две минути преди края на редовното време. Лоис Опенда бе изведен в наказателното поле и направи 1:1.

Драмата бе в добавеното време на срещата, когато Сота Накамура отбеляза Льо Авър, но попадението бе отменено от ВАР заради игра с ръка.