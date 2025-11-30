Лионел Меси подобри рекорд на Ференц Пушкаш

Лионел Меси стана новият световен рекордьор по асистенции в професионалния футбол, след като подаде за един от головете при победата на Интер Маями с 5:1 над Ню Йорк Сити във финала на Източната конференция на МЛС. 38-годишният аржентинец записа 405-а асистенция в кариерата си, изпреварвайки легендата Ференц Пушкаш (404).

През сезон 2025 Меси впечатлява с 38 гола и 22 асистенции в 40 мача във всички турнири, демонстрирайки изключителна постоянство и зрялост на терена. Неговият договор с Интер Маями е до края на 2028 година, а рекордът само потвърждава мястото му сред най-великите футболисти в историята на играта.