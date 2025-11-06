БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лионел Меси получи ключа на Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Осемкратният носител на "Златната топка" получи ключа на града от кмета Франсис Суарес.

Лионел Меси
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Осемкратният носител на "Златната топка" Лионел Меси беше удостоен с ключа на града от кмета на Маями Франсис Суарес.

Аржентинският футболист беше награден в сряда вечер по време на America Business Forum. Събитието се проведе в Kaseya Center - залата, която е дом на баскетболния отбор Маями Хийт.

"Имах желанието да връча този ключ на теб за всичко, което си направил за великия ни град, за държавата и за футболния свят. Благодаря ти", каза кмета на града по време церемонията.

"Искам да споделя нещо за нашия капитан, нашия номер 10. Това е малък подарък от този град. Това е "добре дошъл" не само за теб, но и за съпругата ти Антонела и прекрасното ти семейство, за да можете винаги да се чувствате у дома си тук", заяви съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас.

Меси се присъедини към американския тим през лятото на 2023 година. Още в първия си сезон, аржентинската звезда изведе клуба до първи трофей в историята му, спечелвайки Купата на Лигите (турнир, включващ отбори от първенствата на САЩ и Мексико).

В присъствието на аржентинеца, Интер Маями постигна рекорд за най-много точки в рамките на един сезон в Мейджър Лийг Сокър и добави още един трофей (Supporters' Shield) през 2024 година.

Индивидуалните награди на 38-годишния нападател от престоя му в американското първенство включват "Най-полезен играч" за 2024, както и приза за голмайстор на сезон 2025.

През месец октомври Меси преподписа с клуба за още три години.

"Благодаря ви, това е голяма чест за мен. Вярно е, че тук се чувстваме много обичани, много благодарни и много щастливи", бяха думите на Меси, след като получи ключа на Маями.

Свързани статии:

Интер Маями и Лионел Меси продължават заедно до 2028 г.
Интер Маями и Лионел Меси продължават заедно до 2028 г.
Аржентинецът е изиграл 82 мача за американския отбор във всички...
Чете се за: 01:02 мин.
#Интер Маями #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Футбол

Монтана се раздели с нападател
Монтана се раздели с нападател
Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби Задържаха мъжа, който удари с бутилка Даниел Наумов по време на пловдивското дерби
Чете се за: 01:00 мин.
Тийнейджър продължи договора си с ЦСКА 1948 Тийнейджър продължи договора си с ЦСКА 1948
Чете се за: 00:32 мин.
Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа Легенда на Рома е новият треньор на Дженоа
Чете се за: 02:17 мин.
Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат Алмати на Ашраф Хакими Лаутаро Мартинес посвети гола си срещу Кайрат Алмати на Ашраф Хакими
Чете се за: 01:37 мин.
Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ