ИЗВЕСТИЯ

Лионел Меси получи приза за най-добър играч на Барселона на 21-ви век

Спорт
Интер Маями Лионел Меси
Снимка: БТА
Нападателят на Интер Маями Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на Барселона на 21-ви век в анкета на каталунското спортно издание Sport.es.

Директорът на изданието, Жоан Веилс, пътува до Маями, за да връчи трофея на 38-годишния аржентинец на тренировъчната база на настоящия му клуб.

Поради натоварен график Меси не успя да присъства на церемонията в Мадрид. След получаване на наградата беше показано видео на фенове на Барселона, които му благодарят за годините му в клуба и града.

„Истината е, че преживяхме много заедно, добри и лоши времена. Нормално е в толкова дълга кариера не всичко да върви гладко и да се налага да се издържат трудни моменти. Но това е моят дом, моето място, моите хора. Разбира се, ще се върна. Ще отида на стадиона като всеки друг фен, подкрепяйки отбора и клуба“, каза Меси.

