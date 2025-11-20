Лионел Меси получи приза за най-добър играч на Барселона на 21-ви век

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси бе обявен за най-добър играч на Барселона на 21-ви век в анкета на каталунското спортно издание Sport.es.

Директорът на изданието, Жоан Веилс, пътува до Маями, за да връчи трофея на 38-годишния аржентинец на тренировъчната база на настоящия му клуб.

Поради натоварен график Меси не успя да присъства на церемонията в Мадрид. След получаване на наградата беше показано видео на фенове на Барселона, които му благодарят за годините му в клуба и града.