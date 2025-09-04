Лионел Меси ще облече тази вечер за последен път фланелката на националния отбор на Аржентина на родна земя

Аржентина играе тази вечер с Венецуела мач от световните квалификации. Това ще бъде и прощалният двубой на Меси у дома.
Настоящият световен шампион Аржентина ще изиграе исторически мач срещу Венецуела от квалификациите за световно първенство тази вечер.
На стадион "Монументал" в Буенос Айрес Лионел Меси ще облече за последен път фланелката на националния отбор на родна земя.
Това ще бъде 193-то му участие за представителния тим, с който досега е отбелязал 112 гола и е спечелил два континентални трофея и веднъж световната титла в последните четири години. "Гаучосите" вече са си осигурили място на Мондиала догодина.
Треньорът Лионел Скалони говори със сълзи на очи за времето си с Меси, първо като съотборник, а след това и като негов треньор.
„Да споделям терена с него беше невероятно. Да му подавам топката, да печеля титли с него – това е специално чувство. Ако това наистина е последният му мач, ще направим всичко възможно да му дадем поне още една изява в нашата страна. Трябва да му се насладим, както винаги казвам“, каза Скалони.