Лионел Меси ще облече тази вечер за последен път фланелката на националния отбор на Аржентина на родна земя

Настоящият световен шампион Аржентина ще изиграе исторически мач срещу Венецуела от квалификациите за световно първенство тази вечер.

На стадион "Монументал" в Буенос Айрес Лионел Меси ще облече за последен път фланелката на националния отбор на родна земя.

Това ще бъде 193-то му участие за представителния тим, с който досега е отбелязал 112 гола и е спечелил два континентални трофея и веднъж световната титла в последните четири години. "Гаучосите" вече са си осигурили място на Мондиала догодина.

Треньорът Лионел Скалони говори със сълзи на очи за времето си с Меси, първо като съотборник, а след това и като негов треньор.